Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen im Wiener Rathaus

Im Wiener Rathaus haben heute, Dienstag, die Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen begonnen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bespricht sich dabei wieder mit Fachleuten. Er hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes. So muss jedenfalls bis Ende August in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist.