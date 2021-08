Sommerschule 2022 auch mit Englisch

Die Sommerschule soll im kommenden Jahr an AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen auf das Fach Englisch ausgeweitet werden. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS an. Außerdem soll ab 2022 auch ein Konzept für einen stärkenorientierten Unterricht umgesetzt werden - derzeit sollen in der Sommerschule vor allem Rückstände in Deutsch, Mathe und (in der Volksschule) Sachunterricht aufgeholt werden.

Ebenfalls geplant ist ein Konzept für eine inklusive, barrierefreie Sommerschule. Unverändert bleiben soll dagegen deren Dauer - sie findet derzeit in den letzten beiden Ferienwochen statt.

Für den gestern, Montag, in Wien, NÖ und dem Burgenland gestarteten zweiten Durchgang der Sommerschule sind österreichweit knapp 39.000 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Sie werden an 852 Standorten von Lehramtsstudierenden bzw. Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Teilnahme ist wie im Vorjahr kostenlos und freiwillig - wer sich einmal angemeldet hat, muss aber eine Entschuldigung bringen, wenn er an einem Tag nicht erscheint. Besucht man die Sommerschule, fließt dies positiv in die Mitarbeitsnote des darauffolgenden Schuljahrs ein.

Bei einem Sommerschulbesuch am Dienstag rechnete Faßmann mit einer noch stärkeren Inanspruchnahme im kommenden Jahr. Derzeit arbeite man an einer Verbesserung der Akquirierung von Studierenden und Lehrkräften. Heuer habe es zum Teil Schwierigkeiten gegeben, entsprechendes Personal zu bekommen.

Ziel der Sommerschule ist die Wiederholung bzw. Vertiefung von Lehrinhalten vergangener Schuljahre bzw. die Vorbereitung auf das kommende Unterrichtsjahr oder einen Übertritt in eine andere Schulart. Außerdem soll sie einen Beitrag zur praxisnäheren Ausbildung von angehenden Pädagogen leisten. Das Aufholen aller über das Schuljahr angesammelter Lernrückstande sei in 14 Tagen natürlich nicht möglich, meinte Faßmann. „Aber mit einer gewissen Kraft und mit gewissem Optimismus aufgewärmt in ein neues Schuljahr gehen - das ist etwas, was die Sommerschule gut leisten kann.“