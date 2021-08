Protest in Wien gegen Großprojekt am Neusiedler See

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Dienstagvormittag bei der ungarischen Botschaft in Wien für einen Stopp eines umstrittenen riesigen Tourismusprojekts am ungarischen Teil des Neusiedler Sees demonstriert. Das von der ungarischen Regierung auf 60 Hektar mitten im Nationalpark vorangetriebene Bauvorhaben gefährde den UNESCO-Welterbestatus des mehrfach geschützten Steppensees.

15 Aktivistinnen und Aktivisten protestierten bei der Botschaft für einen sofortigen Baustopp. Drei der Umweltschützer „besetzten“ nach Angaben von Greenpeace einen Balkon und brachten dort ein Transparent an. Die Aufschrift lautete: „Keine Umweltzerstörung am Neusiedlersee“. Die Polizei war wegen der nicht angezeigten Versammlung an Ort und Stelle.