Mindestens 18 Tote bei Anschlag auf Militärbasis in Somalia

Bei einem Anschlag der Terrorgruppe Al-Shabaab auf eine Militärbasis sind im ostafrikanischen Krisenstaat Somalia mindestens 18 Menschen getötet worden. Schwer bewaffnete Kämpfer hätten während der Morgendämmerung eine Militärbasis in der zentral gelegenen Region Galmudug angegriffen und kurzzeitig eingenommen, sagte Militärsprecher Masud Warsame am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ein Al-Shabaab-Selbstmordattentäter soll ein Fahrzeug vor dem Eingang des Militärstützpunktes in die Luft gesprengt haben, daraufhin seien die Kämpfer in die Basis eingedrungen. Ein Augenzeuge in Amara berichtete von heftigen Explosionen und Feuergefechten. Hunderte Anrainer im Bezirk sollen vor den Kämpfen geflüchtet sein, Schulen und Geschäfte seien geschlossen.