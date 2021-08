Kritik an Behördenversagen anlässlich Wiener Mordprozesses

Die Tötung einer 28-Jährigen im Februar in Wien - der Prozess hat am Dienstag stattgefunden - zeige akute Defizite im Opferschutz und Behördenversagen auf, haben Vertreterinnen von Opferschutzeinrichtungen kritisiert. Auch in diesem Fall habe es viele Vorzeichen gegeben, die Frau sei nicht ausreichend unterstützt und am Ende im Stich gelassen worden. Seit Jahresbeginn zählt die Allianz Gewaltfrei leben bereits 17 Femizide und 23 Mordversuche an Frauen durch (Ex-)Partner.