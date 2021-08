Zwei Tote bei Autounfall: Tiefgaragenparty vor Unglücksfahrt

Beim Prozess gegen einen 19-jährigen Kärntner am Landesgericht Klagenfurt sind am Vormittag zahlreiche Zeugen vernommen worden. Der Angeklagte hatte im März in Klagenfurt einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht. Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse wirft dem jungen Mann grob fahrlässige Tötung vor. Vor Richter Alfred Pasterk zeigte er sich geständig, an den Unfall selbst kann er sich aber nicht mehr erinnern.