Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts 80-jährig verstorben

Eine Musiklegende ist tot: Charlie Watts, Schlagzeuger der Rolling Stones, ist nach Angaben seines Londoner Agenten Bernard Doherty in einem Londoner Spital verstorben. Der Musiker wurde 80 Jahre alt.

„Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt. Er ist heute im Kreise seiner Familie friedlich in einem Londoner Krankenhaus gestorben“, laute die Mitteilung. „Charlie war ein geschätzter Ehemann, Vater und Großvater und auch als Mitglied der Rolling Stones einer der größten Schlagzeuger seiner Generation.“

Watts erblickte am 2. Juni 1941 in London das Licht der Welt. Mit zehn entdeckte er Platten von Miles Davis und John Coltrane, und damit seine Liebe zum Jazz und Blues: „Ich habe Charlie Parker immer bewundert, bis heute“ sagte Watts einmal dem britischen Blatt „Daily Telegraph“. „Aber der Erste, dessen Spiel ich bewusst gehört habe, war Baritonsaxofonist Gerry Mulligan, und das Stück war „Walking Shoes“ mit Chico Hamilton am Schlagzeug. Deshalb wollte ich Schlagzeug spielen.“