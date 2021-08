Prozess in Wien nach Angriff auf Jogger in London

Mit einer brutalen Attacke auf einen Jogger in London muss sich am Mittwoch ein Schwurgericht am Wiener Landesgericht auseinandersetzen. Ein junger Österreicher, der als Obdachloser in der englischen Hauptstadt lebte, soll am 12. April 2020 einen ihm völlig unbekannten Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und den Jogger im Hals- und Kopfbereich schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angreifer mit Tötungsvorsatz handelte.