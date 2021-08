Lazaro will laut Manager Hagmayr bei Inter Mailand bleiben

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über einen Sommer-Transfer des vielseitig einsetzbaren Spielers, dessen Vertrag bei Inter noch bis Ende Juni 2024 läuft. „Es gibt Interesse an Valentino, aber er will vor allem hierbleiben“, betonte Hagmayr. Wann Lazaro dem Team nach überstandener Corona-Erkrankung und Verletzung helfen kann, wird man sehen. „Er ist negativ. Ich denke, dass er bald schon wieder Teil des Teams sein kann“, so Hagmayr.