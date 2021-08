Donauinselfest-Besuch nur mit Ticket und negativem PCR-Test

Das heurige, zwischen 17. und 19. September stattfindende Donauinselfest wird zwar umfangreicher ausfallen als die Miniversion 2020. Trotzdem werden bei der Open-Air-Sause strenge Corona-Sicherheitsauflagen für die Besucherinnen und Besucher gelten. So wird der Zugang - wie schon im Vorjahr - nur mittels Gratis-Ticket sowie einem gültigen, nicht mehr als 48 Stunden alten PCR-Test zugänglich sein, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Das gilt auch für geimpfte Personen.

registrieren. Dabei müssen sie angeben, an welchem Tag sie welche Bühne besuchen wollen. Vier davon stehen heuer zur Auswahl. Pro Teilnahme an der Verlosung kann man sich für bis zu vier Eintrittskarten bewerben. Die Gewinnverständigungen werden laut Fest-Sprecherin ab dem 6. September per Mail verschickt.