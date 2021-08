Schwerverletzter bei Messerangriff am Wiener Donaukanal

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend am Donaukanal einen 28-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer war gegen 21.00 Uhr mit seiner Lebensgefährtin und einer Bekannten am Wasser entlang spaziert, als auf Höhe der Erdberger Lände 36-38 ein Mann versuchte, die Frauen mit einem Messer zu attackieren. Der 28-Jährige wehrte den Angriff ab und erlitt dabei mehrere Stichwunden. Nach dem Täter, der fliehen konnte, wird nun gesucht.