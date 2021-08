Ilzer und Schicker verlängern bei Sturm Graz bis 2024

Sturm Graz setzt in der sportlichen Führung auf Kontinuität. Einen Tag vor dem Rückspiel des Fußball-Europa-League-Play-off zu Hause gegen NS Mura verlängerten Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer ihre Verträge vorzeitig um ein Jahr bis 2024. Die Grazer sind als Tabellenzweiter mit zehn Punkten aus fünf Runden stark in die Ligasaison gestartet und stehen dank dem 3:1 in Slowenien in der Europa League vor dem Einzug in die Gruppenphase.