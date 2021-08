PSG weist 160-Mio.-Angebot von Real Madrid für Mbappe zurück

„Wir haben verbal Nein gesagt“, betonte Leonardo in einem Interview, in dem er auch die Summe in etwa bestätigte. Das Angebot sei noch sehr weit entfernt von dem, was Mbappe heutzutage wert sei und weniger als das, was PSG einst für ihn bezahlt habe. Zudem erhalte dessen ehemaliger Club AS Monaco einen Teil des Geldes. Leonardo machte klar, dass der französische Vizemeister Mbappe halten wolle und ihm zwei Angebote gemacht habe.