Roglic schlägt mit Etappensieg zurück, Großschartner 7.

Nach seinem Sturz am Dienstag hat Topfavorit Primoz Roglic auf der elften Etappe der Spanien-Radrundfahrt am Mittwoch zurückgeschlagen. Der 31-jährige Slowene vom niederländischen Jumbo-Visma-Team setzte sich auf der 133,6 km langen Strecke von Antequera nach Valdepenas de Jaen gegen den Spanier Enric Mas und dessen kolumbianischen Movistar-Teamkollegen Miguel Angel Lopez durch. Der Oberösterreicher Felix Großschartner kam mit sieben Sekunden Rückstand als Siebenter ins Ziel.

Großschartner hatte in der Mitte des Rennens einen Sturz zu verdauen, der nach eigenen Angaben mit Schürfwunden und leichten Hüftschmerzen aber glimpflich verlief. „Im Endeffekt muss ich mit dem siebenten Platz zufrieden sein. Ich habe nämlich mein Bestes gegeben und die anderen waren einfach stärker“, wurde er in einer Aussendung zitiert. Aus österreichischer Sicht konnte außerdem Patrick Gamper, zumindest kurzzeitig, aufzeigen. Er war auf den ersten 25 km in einer siebenköpfigen Spitzengruppe vertreten gewesen. Am Ende kam er aber nicht über den 76. Rang hinaus. Tobias Bayer wurde 19.