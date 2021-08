Bundeswehr-Evakuierung aus Kabul endet am Donnerstag

Die Deutsche Bundeswehr will offenbar ihre Luftbrücke aus Kabul schon am Donnerstag beenden. Dann soll der letzte Militär-Transporter aus der afghanischen Hauptstadt abheben, berichtete der „Spiegel“ aus seiner Internet-Seite. Auch „Bild“ berichtete, Deutschland beende seine Evakuierungsmission bereits vier Tage vor dem Truppenabzug der USA. Insgesamt sollten am Donnerstag vier Airbus A400M mit Evakuierten und deutschen Soldaten von Kabul aus ins usbekische Taschkent fliegen.