58-jähriger E-Biker von Traktor tödlich verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist am Mittwochnachmittag im Bezirk Vöcklabruck unter einen Traktor geraten und wurde dabei getötet. Laut Polizei war ein 53-jähriger Landwirt mit der Zugmaschine und einem Anhänger kurz nach 14.00 Uhr im Gemeindegebiet von Schörfling unterwegs und wollte nach rechts in einen Güterweg abbiegen. Zu dem Zeitpunkt kam ein 58-Jähriger mit dem E-Bike auf dem Güterweg zu der Kreuzung. Er kollidierte mit dem Traktor und geriet unter das Fahrzeug.

Der Lenker der Zugmaschinen, der laut Exekutive rechtzeitig den Blinker gesetzt hatte, stoppte sofort und alarmierte Rettung sowie Feuerwehr. Passanten und ein Arzt, der in der Nähe wohnte, versuchten den 58-Jährigen zu reanimieren, was danach ein Notarzt und das Team eines Rettungshubschraubers übernahmen. Der Radfahrer starb aber noch an der Unfallstelle.