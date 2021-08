Mann verunreinigt in London Lebensmittel mit Spritzen

In London ist ein Mann festgenommen werden, der im Supermarkt Lebensmittel mit Spritzen verunreinigt haben soll. Der Verdächtige sei am Mittwochabend im Westen der britischen Hauptstadt festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police am Donnerstag mit. Der Mann soll der Polizei zufolge in drei Supermärkten verschiedene Lebensmittel verunreinigt haben, vor allem verarbeitetes Fleisch und Fertigprodukte sollen betroffen sein.