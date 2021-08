Vivaldi-Festival zum 1.600 Jahrestag der Gründung Venedigs

Die Konzerte des Festivals finden unter der Leitung von Enrico Castiglione an historischen Orten statt, die mit dem 1741 in Wien gestorbenen Künstler eng verbunden sind. Zu ihnen zählen die Kirche der Pietà, in dessen Waisenhaus Vivaldi Lehrer war, die Kirche San Giovanni in Bragora, in der der große Musiker getauft wurde, sowie die Basilika Santa Maria della Salute sowie die ältesten Kirchen und Basiliken und die wichtigsten Paläste der Stadt.