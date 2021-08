Wachsender Andrang am Kabuler Flughafen

Unter Warnungen vor Terroranschlägen in Kabul steuern die militärischen Rettungsflüge von dort auf ein Ende zu. Der Andrang am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt wird deswegen immer größer. Die Menschen stünden an einem Tor „so eng aneinander wie Ziegel einer Mauer“, es gehe keinen Meter voran, berichtete ein Augenzeuge. Das Außenministerium in Wien bestätigte, dass mittlerweile 89 Österreicher, darunter auch Afghanen mit einem Aufenthaltstitel, evakuiert worden seien.