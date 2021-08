Frankfurt bekommt ein Romantik-Museum

Nach zehn Jahren Vorbereitungszeit öffnet das Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt am 14. September seine Tore. „Es ist weltweit das erste Museum, das sich der Epoche der deutschsprachigen Romantik als Ganzes widmet“, erklärte Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, bei einem Presserundgang am Donnerstag. Direkt neben Goethes Geburtshaus soll das Museum ein Besuchermagnet werden und Interessierten die Epoche der Romantik (1790-1850) näher bringen.