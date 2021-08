Radsport: Großschartner sprintete auf 12. Vuelta-Etappe auf Rang 6

Der Däne Magnus Cort Nielsen hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seinen zweiten Etappensieg geholt. Der 28-Jährige gewann am Donnerstag die zwölfte Etappe über 175 km von Jaen nach Cordoba im Massensprint vor dem Italiener Andrea Bagioli und dem Australier Michael Matthews.

Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) sprintete auf Rang sechs und ist in der Gesamtwertung weiter Zehnter. Sein junger oberösterreichischer Landsmann Tobias Bayer (Alpecin) kam zu Sturz und musste mit einer Schulterverletzung aufgeben.

„Das war eine richtig schnelle Etappe heute. Eine Gruppe entstand erst nach 90 km. Wir haben von Anfang an das Rennen kontrolliert. Letztendlich war ich ein bisschen müde, aber es ging mir grundsätzlich nicht so schlecht“, resümierte der Österreicher in einer Bora-Aussendung. Er sei dann den anderen gefolgt und es kam zum Sprint. „Dabei habe ich versucht, das beste Ergebnis, das möglich war, rauszuholen. Ich bin froh, dass ich heute ohne Sturz durchgekommen bin.“