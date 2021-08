Boot mit 100 Migranten auf Lampedusa gerettet

Die süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa ist weiterhin mit Migrationsbewegungen konfrontiert. 100 Migranten, die sich an Bord eines in Seenot geratenen Bootes befanden, wurden am Freitag von der italienischen Küstenwache unweit von Lampedusa in Sicherheit gebracht. 76 der Menschen an Bord sind minderjährig, wie italienische Medien berichteten. Bei den Migranten handelt es sich um Ägypter mit Ausnahme eines senegalesischen Minderjährigen.