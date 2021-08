Salzburger Festspiele verzeichneten 91 Prozent Auslastung

„Zum letzten Festspielwochenende dürfen wir uns über einen dreifachen Erfolg freuen. Wir konnten in Zeiten der Pandemie sichere Festspiele abhalten. Wir haben in Oper, Schauspiel und Konzert Produktionen gezeigt, die so nur unter den idealen Bedingungen für Proben und Aufführungen bei den Salzburger Festspielen möglich sind, und wir durften Karteneinnahmen verbuchen, die all unsere Hoffnungen überstiegen“, teilte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler mit.