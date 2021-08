Flick beschert Salzburg-Stürmer Adeyemi erste Teamberufung

Dazu kommen u.a. acht Flick wohl vertraute Bayern-Profis und der prominente Dortmunder Rückkehrer Marco Reus. Es geht gegen Liechtenstein (2.9.) in St. Gallen, gegen Armenien (5.9.) in Stuttgart und gegen Island (8.9.) in Reykjavik. „Sie haben bei der U21 tolle Leistungen gebracht“, lobte Flick das junge Trio. Adeyemi ist mit Deutschland U21-Europameister. „Wir denken, es ist ein guter, ein interessanter Kader mit einer guten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern“, betonte Flick.

Schon vor dem ersten Treffpunkt der DFB-Auswahl zum Neustart am Sonntagabend in Stuttgart gab Flick Einblicke in einige taktische Grundsatzentscheidungen. Joshua Kimmich wird im Gegensatz zur EM wieder als Sechser im zentralen Mittelfeld spielen. Und nach Joachim Löws erfolglosem Versuch mit der Dreierkette bei der EM wird die Viererreihe wieder das präferierte System für die Abwehr sein. „Das ist der Plan“, sagte Flick am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.