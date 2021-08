Großes Fest zur Eröffnung von Linzer Donaubrücke

Nach dreijähriger Bauzeit wird am Samstag in Linz die neue Donaubrücke, die den Stadtteil Urfahr mit dem Zentrum verbindet, mit einem Brückenfest eröffnet. In den Morgenstunden des 30. August wird die Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Damit hat Linz fünf Jahre, nachdem die alte Eisenbahnbrücke abgetragen wurde, wieder eine dritte Querung über die Donau.