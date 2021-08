ÖVP hält Parteitag in St. Pölten ab

Die ÖVP hält am heutigen Samstag in St. Pölten ihren 39. ordentlichen Bundesparteitag ab. Sebastian Kurz stellt sich dabei erstmals der Wiederwahl als Obmann der Volkspartei. Die Latte liegt hoch, bei seinem ersten Antritt im Jahr 2017 bekam er 98,7 Prozent. Der Parteitag wird mit 1.500 Besuchern, davon 600 stimmberechtigte Delegierte, zu einem türkisen Megaevent. Der Zutritt sei ausnahmslos mit Anmeldung und 3-G-Nachweis gestattet, hieß es aus der ÖVP im Vorfeld.

Kritik kam im Vorfeld des Parteitags vom Grünen Koalitionspartner und von Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation stößt sich daran, dass die ÖVP in ihrem Parteitagsantrag auch eine Absage an „Autofeindlichkeit“ eingeplant hat. Greenpeace fordert ein „Ende der türkisen Attacken auf den Umweltschutz“ und sieht „mit dem Festhalten am Zubetonieren Österreichs“ auch die Koalition aufs Spiel gesetzt. Denn die Klimaziele wären damit nicht mehr erreichbar: „Eine grüne Partei die dieses Ausbauprogramm mittragen würde, hätte jegliche Glaubwürdigkeit bei Klimaschutz und Ökologie verspielt.“

Die Tiroler Grünen-Chefin Ingrid Felipe hofft in der „Tiroler Tageszeitung“ (Wochenend-Ausgabe) auf ein Signal des Parteitags gegen den „menschenverachtenden Kurs der türkisen Spitze“ in der Afghanistan-Frage: „Vielleicht wäre ein nicht ganz so tolles Votum für Kurz am Bundesparteitag ein Zeichen dafür.“