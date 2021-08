Verstappen holt nach Norris-Unfall Spa-Pole-Position

Max Verstappen geht von der Pole Position ins erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Der Niederländer fuhr am Samstag in der dramatischen Qualifikation zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps in seinem Red Bull die schnellste Zeit. Bei Dauerregen belegte der Brite George Russell im Williams sensationell Platz zwei, Dritter wurde sein Landsmann und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Überschattet wurde der Bewerb vom schweren Unfall des Briten Lando Norris.