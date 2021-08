Kurz bekam beim ÖVP-Parteitag 99,4 Prozent

Eine ordentliche Portion Rückenwind hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag von seiner eigenen Partei bekommen: Die Türkisen bestätigten Kurz mit 99,4 Prozent als Bundesparteiobmann. Inhaltlich wurden die eigenen Anhänger bei der durchinszenierten Show in St. Pölten mit türkisen Klassikern bedient - von Migration bis Steuerentlastung. Während es gegen den Grünen Koalitionspartner nur sanfte Spitzen gab, fuhr die ÖVP gegen die Opposition scharfe Geschütze auf.

Die Ermittlungen gegen Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage im U-Ausschuss schadeten ihm innerhalb der Partei offensichtlich ebensowenig wie diverse Schlagzeilen der vergangenen Monate, etwa wegen peinlicher Chats in seinem Umfeld, die an die Öffentlichkeit gelangt waren. Schon bei der Begrüßung im St. Pöltener VAZ wurde Kurz immer noch gefeiert wie ein Popstar. Seine Anhängerschaft spielte bei dem von vorne bis hinten durchinszenierten Event inklusive Lasershow und sentimentalen Videoeinspielern, wie man es aus der türkisen Marketingabteilung gewöhnt ist, eifrig mit.

Kurz selbst sprach nach den jüngsten Koalitions-Scharmützeln um Afghanistan auch das Reizthema Migration an und bekräftigte seine Linie gegen zusätzliche Flüchtlingsaufnahmen. In einem am Parteitag beschlossenen Leitantrag finden sich auch die Forderungen, Sozialleistungen an gelungene Integration zu knüpfen und - ziemlich prophylaktisch - ein „Sharia-Verbot“ zu schaffen. Das war es dann aber auch mit Spitzen gegen den Koalitionspartner.