Salzburg und WAC gewinnen - Regenunterbrechung in Klagenfurt

Meister Salzburg hat sich am Samstag zu einem 1:0 in Hartberg gemüht. Den Siegtreffer erzielte Capaldo etwas glücklich in der 44. Minute. Salzburg bleibt damit auch nach der 6. Bundesliga-Runde ohne Punkteverlust. Altach unterlag dem WAC nach 1:0-Führung 1:2, wobei die Treffer der Gäste in Minute 43 und 44 fielen. Das dritte Spiel des Tages zwischen Austria Klagenfurt und Tirol musste wegen heftigen Regens kurz nach Beginn unterbrochen werden. Wiederanpfiff um 19.00 Uhr.