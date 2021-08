Verstappen holt nach Norris-Unfall Spa-Pole-Position

Max Verstappen geht von der Pole Position ins erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Der Niederländer fuhr am Samstag in der dramatischen Qualifikation zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps in seinem Red Bull die schnellste Zeit. Bei Dauerregen belegte der Brite George Russell im Williams sensationell Platz zwei, Dritter wurde sein Landsmann und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Überschattet wurde der Bewerb vom schweren Unfall des Briten Lando Norris.

Das Qualifying musste für mehr als 40 Minuten unterbrochen werden, nachdem der McLaren-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und nach der legendären Kurve Eau Rouge hart in die Streckenbegrenzung gekracht war. Sein Wagen wurde schwer beschädigt. Der 21-Jährige stieg so gut wie unverletzt aus seinem Auto und wurde danach im Strecken-Krankenhaus untersucht. „Lando ist okay. Er hat sich den Ellbogen leicht angestoßen“, sagte McLarens deutscher Teamchef Andreas Seidl.

Der Streckenarzt und die medizinische Delegation des Weltverbandes (FIA) gaben in der Folge grünes Licht für einen Start im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr), wie McLaren auf Twitter bekanntgab. „Sorry, Jungs. Das war mein Fehler“, funkte Norris selbst an die Box. Wenige Momente zuvor hatte er noch bemerkt, dass es Aquaplaning auf der Piste gibt. Trotzdem ging Norris nach zwei Bestzeiten in den ersten beiden Teilen im dritten Abschnitt der Qualifikation volles Risiko und wollte eine schnelle Runde fahren.

Die Qualifikation war ein wahres Strategiespiel. Regen und trockene Phasen wechselten sich zu Beginn noch ab, auf einigen Streckenabschnitten des mehr als sieben Kilometer langen Kursen gab es phasenweise weniger Nässe als auf anderen. Es kam auf das richtige Timing und die richtigen Reifen an, nachdem der Start wegen zu starken Niederschlags um zwölf Minuten verschoben hatte werden müssen. „Es ist sehr fordernd, hier im Regen zu fahren, deswegen bin ich sehr happy, dass es zur Pole Position gereicht hat“, sagte Verstappen.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Es war die neunte seiner Karriere und bereits die sechste in der laufenden Saison. Die fixierte er im letzten Abdruck, nachdem zuvor Russell mit einer um 13 Tausendstel schnelleren Zeit als Hamilton die Führung übernommen hatte. „Im Q3 noch dabei zu sein, ist nicht die Norm für uns. Deshalb hatten wir nichts zu verlieren. Das Auto hat sich großartig angefühlt, ich hatte unglaublich viel Selbstvertrauen“, sagte ein überglücklicher Russell.