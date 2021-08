Impfzwang bei niedriger Herdenimmunität in Italien erwogen

Der Experte Walter Ricciardi, ein Berater des italienischen Gesundheitsministeriums, sprach sich für eine Verschärfung der Regeln für die Vergabe des Grünen Passes in Italien aus. Lediglich mit Impfzertifikat oder Genesungsbescheinigung und nicht mehr mit einem 48 Stunden gültigen negativen PCR-Test sollte der Grüne Pass demnach vergeben werden. „Damit könnten wir noch mehr Menschen zur Impfung drängen“, so Ricciardi im Interview mit der römischen Tageszeitung „Il Messaggero“.

Weil die italienische Regierung am kommenden Mittwoch (1. September) die Regelungen zum Nachweis von Corona-Impfungen und -Tests ausweitet, ist es am Samstagnachmittag in mehreren Städten Italiens zu Kundgebungen gekommen. Proteste mit tausenden Teilnehmern gab es unter anderem in Rom, Mailand, Turin, Bologna und Neapel. Einige Gruppen von Impfgegnern kündigten für nächsten Mittwoch Protestaktionen auf 54 italienischen Bahnhöfen gegen die Pflicht zur Vorweisung des Grünen Passes in Langstreckenzügen an. Sie drohten damit, den Bahnverkehr im ganzen Land zu blockieren.