Bundespräsident Van der Bellen ruft zur Corona-Impfung auf

Gegen die Impfmüdigkeit ruft nun auch der Bundespräsident die Bevölkerung auf, sich gegen Corona immunisieren zu lassen: „Ich bitte Sie, nehmen Sie das Impfangebot wahr“, appelliert Alexander Van der Bellen in einem Video, das am Sonntagabend auf Facebook veröffentlicht wurde. „Das ist ein kleiner Stich, dann hat sich‘s schon.“ Mit der Impfung schütze man nicht nur sich selbst, sondern alle, mit denen man in Kontakt sei.