Deutscher Komponist Matthus mit 87 Jahren gestorben

Der deutsche Komponist Siegfried Matthus ist tot. Er starb am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Stolzenhagen in Brandenburg. Das teilte am Montag der Freundeskreis der Kammeroper Schloss Rheinsberg im Auftrag der Familie Matthus mit. Zuvor hatte das Portal „Tag24“ berichtet.