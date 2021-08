Corona-Auffrischungsimpfungen in Niederösterreich starten

Im Pflege- und Betreuungszentrum in St. Pölten werden ab Dienstag, wie von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) angekündigt, die ersten Corona-Auffrischungsimpfungen in Niederösterreich durchgeführt. In der Einrichtung waren am 27. Dezember vergangenen Jahres auch die ersten Stiche an Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabreicht worden.