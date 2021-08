WM-Quali ohne X. Schlager und wohl auch Sabitzer

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den WM-Qualifikationsspielen am Mittwoch in Chisinau gegen die Republik Moldau, am Samstag in Haifa gegen Israel und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schottland auf Xaver Schlager verzichten. Der Wolfsburg-Legionär zog sich am Sonntag gegen RB Leipzig eine Verletzung im rechten Knie zu. Die genaue Diagnose steht zwar noch nicht fest, allerdings sind Einsätze in den kommenden Länderspielen definitiv ausgeschlossen.