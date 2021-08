Unterschiedliche Impf-Regelungen für Medizin-Studenten

An den Medizin-Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz bzw. der Medizin-Fakultät der Universität Linz dürfte es im kommenden Semester etwas unterschiedliche Vorgaben für die Studenten in Sachen Impfpflicht geben. Die Medizin-Unis Wien und Innsbruck verlangen ab dem klinischen Bereich einen Impfnachweis, in Graz gilt weitestgehend eine 2G-Regelung und in Linz die 3G-Regel, hieß es auf APA-Anfrage.

Ein Impfnachweis für die Inskription ist aber an keiner der vier Unis nötig. In Wien und Innsbruck gilt für Studenten die 1G-Regel, allerdings im klinischen Bereich - also ab dem ersten Patientenkontakt. Das ist etwa in Wien spätestens am Ende des 2. Studienjahrs der Fall. Damit gibt es eine De-facto-Impfpflicht, da alle Studenten im Rahmen der Ausbildung diesen Bereich durchlaufen müssen.

Etwas anders ist es in Graz. Dort gilt für alle Studenten (und auch Mitarbeiter) grundsätzlich eine 2G-Regelung - man muss also geimpft oder genesen sein. Sollte in speziell begründeten Einzelfällen und insbesondere aus medizinischen Gründen eine COVID-19 Schutzimpfung bisher nicht erfolgt sein, wird von diesen Studierenden sowie Mitarbeitern ein jeweils 48 Stunden gültiger PCR-Test verlangt.

An der Medizinfakultät der Universität Linz gibt es derzeit keine Impfpflicht für Studenten im klinischen Bereich - man orientiere sich dafür an den Regelungen der einzelnen Krankenhausträger. Am Kepler Universitätsklinikum gilt derzeit die 3G-Regel - ob das auch so bleibe, wisse man aber noch nicht, hieß es auf APA-Anfrage.

An allen Medizin-Unis werden die Studierenden bzw. Mitarbeiter jedenfalls dringend ersucht, sich impfen zu lassen. Dafür erhalten sie etwa in Wien Gutscheine für die Impfstraßen bzw. in Graz Zugang zur „Fast Lane“ der Impfstraße der steirischen Hochschulen.