Zwei Tote in Salzburg nach Familienstreit

Am Tag nach dem tödlichen Familienstreit in Maishofen (Pinzgau) sind nach wie vor zentrale Fragen offen. Die Obduktion des verstorbenen älteren Ehepaars hat laut Polizei gegen 13.00 Uhr begonnen. Unklar war zuletzt, ob der verletzte Sohn bereits einvernommen werden hat können - oder wann dies der Fall sein könnte. Der 51-Jährige soll unbestätigten Meldungen zufolge einen Schusswunde am Kiefer erlitten haben. Rätselraten herrscht weiter über die Hintergründe.

Wie die Polizei Montagfrüh berichtet hat, soll es in dem Einfamilienhaus unweit des Tauernklinikums Zell am See zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 81-jährigen Pinzgauer, seiner 71-jährigen Frau und dem Sohn gekommen sein. Dabei kamen die Eltern aus noch unbekannter Ursache ums Leben. Die Frau starb offenbar noch an Ort und Stelle, der Mann am Weg ins nahe Krankenhaus. Der Sohn wurde mit Schussverletzungen in das Universitätsklinikum Salzburg transportiert.