Mbappe bleibt diese Saison wohl doch in Paris - „L‘Equipe“

Der von Real Madrid umworbene französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe bleibt möglicherweise doch bei Paris Saint-Germain. Die Verhandlungen seien am frühen Montagabend unterbrochen worden, berichtete die Sportzeitung „L‘Equipe“. Real Madrid wolle nicht weiterverhandeln. Wenn sich daran nichts mehr ändere, bliebe der 22-Jährige bis Saisonende in Paris. Die Transferperiode endet am Dienstag. Real hatte Medienberichten zufolge mehr als 180 Millionen Euro geboten.

Aus dem Umfeld von Real hieß es laut „L‘Equipe“, höher werde man nicht gehen. Mbappe, dessen Vertrag im Juni 2022 ausläuft, spiele also die Saison in Paris, es sei denn, einer der Vereine überlege es sich bis Dienstagabend anders. Mbappe hatte am Sonntagabend im Liga-Spiel bei Stade Reims in der Startformation gestanden und beide Treffer zum 2:0-Sieg des Tabellenführers der Ligue 1 erzielt.