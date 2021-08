Ex-Siegerin Stephens zum US-Open-Auftakt nur mit Mühe weiter

2017-Siegerin Sloane Stephens hat nur mit Mühe die erste Hürde bei den US Open gemeistert. Die US-Amerikanerin rang ihre Landsfrau und beste Freundin Madison Keys am Montag in einem Krimi im Arthur Ashe Stadium mit 6:3,1:6,7:6(7) nieder. Es war eine Neuauflage des Endspiels von 2017 beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York. Ohne Satzverlust blieb hingegen Simona Halep. Die als Nummer zwölf gesetzte Rumänin besiegte die Italienerin Camila Giorgi mit 6:4,7:6(3).

Es war ihre Rückkehr auf Major-Ebene, nachdem sie in Paris und Wimbledon wie auch bei den Olympischen Spielen in Tokio verletzungsbedingt gefehlt hatte. Zufrieden konnte die ehemalige Nummer eins auch deshalb sein, da sich Giorgi gestärkt durch den Turniersieg in Montreal zuletzt in bester Form präsentiert hatte. Haleps bestes Abschneiden in Flushing Meadows war bisher das Halbfinale 2015. In der zweiten Runde bekommt sie es mit der Slowakin Kristina Kucova zu tun.