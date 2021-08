Riesiger Waldbrand wütet in Kalifornien

Wegen eines riesigen Waldbrandes in der Nähe der beliebten Touristengegend des Lake Tahoe im US-Staat Kalifornien sind Tausende Menschen aus ihren Häusern geflohen. Am Montag (Ortszeit) zog das sogenannte „Caldor Fire“ in Richtung South Lake Tahoe, dem wichtigsten Ferienort in dem bekannten Urlaubsgebiet an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Die Menschen fanden sich umhüllt von dichtem Rauch inmitten des sonst so idyllischen Bergpanoramas der Sierra Nevada wieder.