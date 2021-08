Bundeskanzler Kurz bei Merkel in Berlin

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist (heute) Dienstag nach Berlin. Im Mittelpunkt steht ein Arbeitstreffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach der Bundestagswahl Ende September nach 16 Jahren ihr Amt abgeben will. Am Abend wird Kurz im Rahmen des CDU-Wirtschaftstages mit der „Gedenkmünze Ludwig Erhard in Gold“ des Wirtschaftsrates der ÖVP-Schwesterpartei CDU ausgezeichnet.