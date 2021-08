Geschenke sollen oö. Wahlvolk gewogen stimmen

Der Wahlkampf in Oberösterreich biegt allmählich in die heiße Phase ein, das ist angesichts der Plakate im Land kaum zu übersehen. In den Parteizentralen lagern bereits Give-Aways und warten darauf an das Wahlvolk gebracht zu werden - die Wähler erhalten kleine Geschenke und die Geschenke sollen Wähler erhalten (oder anwerben). Wortspiele haben Hochsaison.