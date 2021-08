Die österreichischen Handbiker haben am Dienstag bei den Paralympics in Tokio einen kompletten Medaillensatz abgeräumt. Walter Ablinger holte wie 2012 in London Gold. Thomas Frühwirth sicherte sich Silber, Alexander Gritsch jubelte hinter seinem Teamkollegen über Bronze. Damit hält Österreich bei insgesamt sechs Medaillen.