Kärnten verschiebt wegen Corona-Lage bereits Operationen

In Kärnten werden wegen der Corona-Pandemie und der sich wieder verschärfenden Situation in den Spitälern bereits erste Operationen verschoben. Der Kärntner Intensivkoordinator Rudolf Likar bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht des ORF. Das Problem sei die lange Zeit, die Covid-19-Patienten im Vergleich mit anderen auf der Intensivstation versorgt werden müssen. Und Likar wiederholt: „Die meisten Patienten auf der Intensivstation sind ungeimpft.“

Derzeit werden acht Corona-Intensivpatienten in den Kärntner Krankenhäusern behandelt. Eine geringe Zahl, möchte man meinen, aber: „Covid-Patienten bleiben im Schnitt 30 Tage auf der Intensivstation.“ Die durchschnittliche Dauer bei anderen Patienten betrage fünf Tage. Zehn Covid-Patienten bedeuten also, dass 40 bis 60 andere Patienten weniger intensivmedizinisch behandelt werden können, so Likar. Patienten nach einer Herzoperation bleiben einen oder zwei Tage auf der Intensivstation: „In 30 Tagen könnte man also 15 solcher Patienten versorgen.“