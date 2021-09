hdgö-Chefin Sommer erhält Preis der Stadt Wien

Die seit 1947 vergebenen Preise der Stadt Wien gehen in diesem Jahr unter anderem an den Juristen und Vizekanzler der damaligen Expertenregierung Clemens Jabloner, die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, und die Publizistin und frühere ORF-Journalistin Susanne Scholl, wie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch per Aussendung bekanntgab. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.