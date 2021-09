Räikkönen beendet F1-Karriere nach dieser Saison

Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen beendet seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison. Dies teilte der 41-jährige Finne am Mittwochabend via Instagram mit. Der Entschluss sei bereits im vergangenen Winter gefallen, schrieb er. „Es war keine einfache Entscheidung, aber nach dieser Saison ist es an der Zeit für neue Dinge.“ Räikkönen bedankte sich bei seiner Familie, all seinen Teams, jedem der an seiner Karriere beteiligt gewesen sei und den Fans.