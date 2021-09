Biden besucht nach Hurrikan „Ida“ Louisiana

Nach dem Durchzug von Hurrikan „Ida“ reist US-Präsident Joe Biden am Freitag in den schwer getroffenen US-Staat Louisiana. Biden will sich dabei einen Überblick über die Sturmschäden verschaffen und Vertreter des US-Staats und betroffener Gemeinden treffen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. „Ida“ war am Sonntag als Hurrikan der zweithöchsten Stufe 4 in Louisiana an Land getroffen und hatte schwere Verwüstungen angerichtet. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch unklar.