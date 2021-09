Britischer Außenminister reist in Nachbarländer Afghanistans

Nach massiver Kritik an der Luftbrücke aus Kabul hat der britische Außenminister Dominic Raab eine Reise in die Nachbarländer Afghanistans angekündigt. Raab sagte am Mittwoch im Parlament, er werde noch am Abend in die Region aufbrechen, um weitere Ausreisemöglichkeiten für britische Staatsbürger und schutzbedürftige Afghanen auszuloten. Wie Raab bei einer fast zweistündigen Befragung im Außenausschuss sagte, führt London bereits Gespräche mit den radikalislamischen Taliban.