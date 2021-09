Drittimpfungen in Wien bereits gestartet

Früher als geplant haben am Donnerstag in Wien die Corona-Auffrischungsimpfungen begonnen. Den Anfang machte das Liesinger Pflegeheim St. Barbara der Caritas. „Nachdem die Vorbereitungen für die dritte Impfung gegen Covid-19 in Wien abgeschlossen sind, beginnen wir unverzüglich die Bewohnerinnen und Bewohner in den Wiener Pflegewohnhäusern weiter gegen das Virus zu immunisieren“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Ab Freitag sind Anmeldungen für alle Wiener möglich.