Räikkönen-Rückzug bringt Transfergeschäft in Fahrt

Unter dem grauen Nordsee-Himmel von Zandvoort sorgte Rekordfahrer Kimi Räikkönen für einen kleinen Formel-1-Sturm. Die Abschiedsworte des Ex-Weltmeisters, der nach dieser Saison seine Karriere beenden will, wirken im Fahrerlager zwischen den Dünen als Beschleuniger für das Transfergeschäft. Durch Räikkönens Rückzug schien am Donnerstag vor dem Großen Preis der Niederlande der Weg endgültig frei für die Rochade bei Branchenführer Mercedes, die sich seit längerem andeutet.

Kronprinz George Russell wird wohl von Williams in den Silberpfeil befördert werden, Valtteri Bottas könnte dafür Räikkönens Nachfolge bei Alfa Romeo antreten.

Argumente für die Ablösung von Bottas hat Toptalent Russell (23) längst genug gesammelt. Seine phänomenale Fahrt auf Startplatz zwei jüngst im Regen von Spa, die beim abgebrochenen Rennen am Tag darauf mit dem ersten Podium seiner Formel-1-Laufbahn belohnt wurde, hätte es nicht mehr als Beweis für seine Klasse und Reife bedurft. Bottas indes konnte sich in fünf Jahren bei Mercedes nie aus dem Schatten von Hamilton lösen und zuletzt nicht mal mehr als Helfer überzeugen. „Vielleicht ja, vielleicht nein“ wisse er, wie es weitergehe, sagte der 32-Jährige in Zandvoort.